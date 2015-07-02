Frankfurter Allgemeine: Греки без государства

Об этом пишет Райнер Хэрманн в своей статье «Греки без государства», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

В Греции не удалось то, что имело успех в других странах. Таким образом, международные программы помощи за короткий срок восстановили экономику Испании, Ирландии, Португалии и Кипра. Их правительства провели реформы и экономили, люди принесли жертвы. И это сработало: страны снова на верном пути. В Испании, Ирландии, Португалии и на Кипре лекарство помогло, а в Греции то же самое лекарство усугубило болезнь. Потому что в диагнозе в начале кризиса была упущена одна вещь: Греция, в отличие от других пациентов, не является государством, которое было бы в состоянии эффективно осуществить программу восстановления.

Тем не менее, Греция не является "несостоявшимся государством", как некоторые беспечно утверждают. Там есть государственные институты; они по-прежнему содержат большинство беженцев, направляющихся через Грецию в Центральную Европу. Важнее то, что эти государственные учреждения - в отличие даже от новых членов ЕС - не соответствуют европейским стандартам. Дальнейшие этапы экономии и сокращение долга без радикальной реформы государственных учреждений и государственной службы будут безрезультатными, а греческая экономика по-прежнему не восстановится.

Экономисты, которые не дают рекомендаций на основе моделей в клинических лабораторных условиях, установили связь между богатством нации и качеством ее учреждений. Политические и экономические институты являются одним из условий человеческой деятельности; они либо представляют собой стимул для инноваций, либо душат его. Последнее сейчас происходит в Греции, где государство и управление неэффективны, где процедура занимает много времени, и у нее неопределенный исход, где обеспечению правопорядка мешает коррупция.

Налоги как государственная кража

Греция – это демократия. Но политика здесь по-прежнему работает не так, как в большинстве европейских стран. Тем не менее, хотя они независимы в течение почти двух веков, греки ведут себя, как заложники собственной истории. И они видят в своем государстве несправедливого и деспотичного сборщика налогов; многие неизменно воспринимают налоги, как кражу государством заработанного ими. В стране, где на обсуждении граждан на агоре и в полисе возникло наше понимание политики, мало распространена идея общего блага, которому все должны способствовать. Приоритет имеют индивидуальные интересы. Порочный круг: Без достаточного дохода, государство не может выполнять свои задачи; отсюда, плохие школы и медицинское обслуживание. Когда люди в государстве не видят для себя никакой пользы, они еще меньше готовы, платить достаточное количество налогов.

В действительности, не греческое правительство эксплуатирует своих граждан, а эти граждане истощают непопулярное правительство. Партии всегда выигрывали выборы, обеспечивая последователей на гражданской службе; результатом был беспрецедентно раздутый государственный аппарат с расползающейся бюрократией. Кроме того, сплетение политики с богатыми, возложило налоговое бремя на средний класс и частный сектор. С некоторыми исключениями, политика до сих пор не была в состоянии провести радикальные структурные реформы, повысить эффективность и ввести инновации. И, конечно, этого не сделало правительство Ципраса с его леворадикальной программой. Все программы по восстановлению вращались вокруг вопроса о налогах; но почти не касались налогового бремени. Так была обескровлена единственная часть греческого общества, которая могла бы помочь стране двигаться вперед.

Греческое правительство в высшей степени несправедливо. Оно откармливает жирную государственную службу, которая живет за счет других, и нерушимо защищает ее активы, оно щадит коррумпированную элиту, которая платит мало налогов. Жертвами становятся самостоятельные предприниматели и те, кто работает в частном секторе, в основном, так же добросовестно, как центральные европейцы. Так несправедливое государство заставляет молодежь эмигрировать, и мешает малому и среднему бизнесу, который возникал с новыми идеями и новыми продуктами даже в кризисные годы, расти и создавать рабочие места. Многие стартапы устали и уехали за границу. Там они успешны, а в Греции – нет.

От них не ждут никаких реформ

Со слезами многие греки жалуются, что от них слишком много требовали. Конечно, лекарство было частично неправильным. Экономии в этой ситуации недостаточно; без программы, которая восстановит конъюнктуру, поддержит спрос, возможно лишь нисходящее движение. Но не поведение кредиторов привело Грецию к несостоятельности, а неблагополучное греческое правительство.

Поскольку от него не ждут никаких реформ, у кредиторов появилась историческая возможность: если они высушат финансирование клиентов и предложат им больше, чем просто программу жесткой экономии, то они смогут инициировать институциональное восстановление Греции, чтобы государственные учреждения соответствовали европейским стандартам.