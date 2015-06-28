Смертницы устроили теракт в одной из больниц Нигерии, есть погибшие

В результате, три человека погибли и шестнадцать ранены. Женщины пытались пройти в здание больницы, но были остановлены для досмотра на входе, передает Би-би-си. В этот момент, они привели в действие бомбы.

Читайте такжеЖертвами теракта в Нигерии стали не менее 30 человекПо информации СМИ, террористки были связаны с группировкой "Боко Харам". Это радикальная нигерийская исламистская организация, главной целью которой является введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни.

Напоним, "Боко Харам" совершила два нападения в северо-восточной Нигерии, в результате чего было убито по меньшей мере 42 человека. Сообщалось, что боевики использовали женщин и молодых девушек в качестве живых бомб.