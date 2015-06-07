Во время теракта на рынке на северо-востоке Нигерии погибли 16 человек

Как сообщило агентство Reuters, ответственность за организацию теракта пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок.

2 июня в городе Майдугури на северо-востоке страны террорист-смертник подорвал себя на скотном базаре Гамбору. Тогда погибли более 50 человек. Теракт осуществил боевик радикальной исламистской группировки "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса). Она добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территории соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада, пишет ТАСС.

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29 мая президент Нигерии Мухаммаду Бухари обещал продолжить борьбу с боевиками радикальной группировки "Боко харам".

Он назвал ее группировкой, состоящей из "безумцев и безбожников, отдалившихся от ислама настолько, насколько это можно представить".

Бухари сообщил, что в Майдугури (город на северо-востоке Нигерии, административный центр федерального штата Борно) разместится новый центр военного командования операцией против радикалов.

"Нельзя добиться победы, имея командный центр в Абудже", - сказал президент, добавив, что государство сделает все ради освобождения более 200 девочек, похищенных экстремистами в апреле.