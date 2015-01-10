 В Нигерии жертвами 10-летней смертницы стали 15 человек.

Как сообщает русская служба Би-би-си, мощный взрыв прогремел на рынке в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии. Взрывное устройство привела в действие 10-летняя девочка.

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Пока никто не взял на себя ответственность за происшедшее, однако подозрения падают на членов радикальной исламистской группировки "Боко Харам". За большинством нападений, которые совершаются в Нигерии в последние годы, стоят боевики этой группировки. Исламисты выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата.