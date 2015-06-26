Испания повысила уровень террористической угрозы из-за терактов в Тунисе, Франции и Кувейте

Об этом заявил министр внутренних дел Хорхе Фернандес Диас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По словам Диаса, активация этого уровня оповещения была принята по трем причинам: близость стран, где были совершены теракты, информация спецслужб и близость к первой годовщине объявленного "Исламским государством" халифата.

Читайте такжеНа юге Франции вводят высший уровень антитеррористического режима из-за теракта на заводе

Повышение уровня угрозы предполагает ужесточение наблюдения за подозрительными объектами и жизненно важными инфраструктурными объектами. Кроме того, все подразделения, занимающиеся безопасностью, приведены в повышенную стадию готовности.

Напомним, сегодня в Тунисе террористы открыли стрельбу на пляже, убив по меньшей мере 28 человек.

В результате теракта в мечети в Кувейте погибли 25 человек.

Кроме того, исламские террористы совершили нападение на завод во Франции и убили одного человека.