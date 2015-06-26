Погибшим в результате теракта во Франции стал местный бизнесмен

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Один из французских силовиков на условиях анонимности сообщил, что жертвой стал руководитель местной транспортной компании, которого, как полагают, убили до теракта. Его имя не разглашается.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в городе Сен-Кантен-Фалавье, что на юго-востоке Франции, произошла атака на завод по производству промышленных газов. Подозреваемый в нападении на завод был задержан.

Исламист во время нападения на завод отрезал голову одному человеку и разместил ее на заборе завода. Голова была покрыта надписями на арабском языке.