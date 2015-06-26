Минздрав Туниса назвал гражданство погибших во время теракта, сообщил о 28 жертвах
19:16, 26 июня 2015Мир
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Министерство здравоохранения Туниса назвало гражданство погибших в результате атаки в пригороде курортного города Сус.
REUTERS
По данным ведомства, среди жертв нападения — туристы из Великобритании, Германии и Бельгии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
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В министерстве подтвердили гибель 28 человек (ранее сообщалось о 30 погибших). Около 40 человек получили ранения. Среди пострадавших есть украинка, сообщили в МИД страны.
По данным тунисской полиции, жертвами атаки стали трое французов, пятеро немцев и четверо британцев, отмечает агентство Sputnik. Телеканал Sky News, в свою очередь, сообщил о гибели ирландки.
Стало известно, что нападение осуществили двое боевиков, один из них уничтожен, второй задержан.
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