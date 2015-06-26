Минздрав Туниса назвал гражданство погибших во время теракта, сообщил о 28 жертвах

По данным ведомства, среди жертв нападения — туристы из Великобритании, Германии и Бельгии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеВласти Туниса назвали терактом массовое убийство туристов в Сусе

В министерстве подтвердили гибель 28 человек (ранее сообщалось о 30 погибших). Около 40 человек получили ранения. Среди пострадавших есть украинка, сообщили в МИД страны.

По данным тунисской полиции, жертвами атаки стали трое французов, пятеро немцев и четверо британцев, отмечает агентство Sputnik. Телеканал Sky News, в свою очередь, сообщил о гибели ирландки.

Стало известно, что нападение осуществили двое боевиков, один из них уничтожен, второй задержан.