В Германии тысячи медработников инфицированы коронавирусом

Лабораторно подтверждено 2300 случаев, но реальное число инфицированных может быть выше.

В Германии более 2300 медиков и квалифицированных сиделок в домах для пожилых людей инфицированы коронавирусом.

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Об этом сообщили в Институте им. Роберта Коха в ответ на запрос немецких СМИ, передает "Немецкая волна". При этом отмечается, что это только лабораторно подтвержденные случаи, и реальное количество инфицированных может быть выше.

В то же время в Германии смогли увеличить количество больничных коек в отделениях интенсивной терапии с около 28 тыс. до около 40 тыс. При этом от 15 до 20 тыс. таких коек остаются свободными, заявил глава Немецкого больничного общества Геральд Гасс изданию Rheinischen Post. По его словам, количество коек, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких, увеличилось с около 20 до около 30 тыс.

Германия уже приняла на лечение более 100 тяжелобольных на COVID-19 пациентов из других стран Евросоюза.