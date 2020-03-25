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В Германии из тюрем выпустили около тысячи осужденных из-за вспышки COVID-19

14:12, 25 марта 2020
Мир
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REUTERS

Об этом пишет Reuters со ссылкой на указ Минюста Германии.

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Решение местных властей распространяется на заключенных с остаточным тюремным сроком до 18 месяцев и полностью исключает освобождение любых лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

Как сообщал УНИАН, в Германии арестовали 33-летнего жителя Мюнхена, который облизывал поручни, автоматы для покупки билетов в метро, чтобы заразить пассажиров COVID-19.

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