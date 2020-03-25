В Германии из тюрем выпустили около тысячи осужденных из-за вспышки COVID-19
14:12, 25 марта 2020Мир
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Решение местных властей распространяется на заключенных с остаточным тюремным сроком до 18 месяцев.
REUTERS
В Северном Рейне-Вестфалии (Германия) освободили из-за решетки около тысячи осужденных, чтобы снизить риск инфицирования коронавирусом.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на указ Минюста Германии.
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Решение местных властей распространяется на заключенных с остаточным тюремным сроком до 18 месяцев и полностью исключает освобождение любых лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.
Как сообщал УНИАН, в Германии арестовали 33-летнего жителя Мюнхена, который облизывал поручни, автоматы для покупки билетов в метро, чтобы заразить пассажиров COVID-19.
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