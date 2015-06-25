Путин заявил о необходимости развития российской армии из-за "вызовов и рисков" у границ РФ

14:33, 25 июня 2015
Мир
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Президент России Владимир Путин заявил, что будет последовательно продолжать развитие вооруженных сил.

REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на приёме в честь выпускников высших военных учебных заведений

"Мы видим, что в сегодняшнем мире немало вызовов и рисков, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Поэтому сильная, оснащённая современным оружием армия – это залог суверенитета и территориальной целостности России, это гарантия мирной и спокойной жизни миллионов наших сограждан. Уверен, вы это хорошо понимаете. Поэтому мы будем последовательно продолжать развитие вооруженных сил, завершим начатые в последние годы структурные преобразования, которые повышают эффективность системы военного управления и оперативность в принятии решений", - сказал Путин.

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Он заявил, что Россия – открытая миру страна, которая выступает за укрепление сотрудничества и партнёрства со всеми, кто к этому готов.

"У нас нет и не может быть агрессивных планов. Мы никому не угрожаем и любые спорные вопросы стремимся решить исключительно политическими средствами, с уважением относимся к международному праву и интересам других стран", - сказал он.

По словам Путина, сегодня активно укрепляются стратегические ядерные силы, подразделения военно-космической обороны, существенно вырос боевой потенциал практически всех видов и родов войск. В соответствии с госпрограммой вооружения, воинские арсеналы пополняются новейшими образцами вооружения и военной техники, и это не только бронетехника, авиация, подводные и надводные корабли: серьёзно увеличена поставка высокоточного оружия, боевых роботов, беспилотных летательных аппаратов, заявил Путин.

Кроме того, он отметил, что кардинально выросла интенсивность боевой учёбы, широкое распространение получили внезапные проверки войск.

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