Путин: Российская армия в этом году получит 40 баллистических ракет

Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на форуме "Армия-2015" в Кубинке, передает Би-би-си.

Кроме того, Путин утверждает, что в российскую армию начали поступать первые образцы бронетехники, которые по своим боевым возможностям не имеют аналогов в мире.

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"Доля современных образцов оружия к 2020 году должна вырасти до 70%, а в некоторых случаях - до 100%", - сообщил российский президент.

Как сообщал УНИАН, размещение ядерных ракет в Европе США рассматривают как основную среди возможностей по противодействию РФ в свете военного вмешательства Кремля в Украине, аннексии Крыма и других действий в Европе.