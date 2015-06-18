Во время военных учений в России из самолета выпала БМД

200 га леса горит в пригороде Улан-Удэ недалеко от места проведения военных учений и расположения военных складов. Возгорание произошло из-за падения спускаемой с самолета с парашютом БМД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах России.

На место стянуты лесная охрана и пожарные. Данных об объявлении эвакуации пока нет, как и нет однозначной информации о степени угрозы перехода огня с леса на военные склады.

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Инцидент произошел в районе военного гарнизона "Сосновый бор", где начались учения ВДВ. На полигон было десантировано около 500 военнослужащих.