Сочи стремительно уходит под воду: горожан эвакуируют из подтопленных районов (фото, видео)

Сегодня, 25 июня, на Сочи обрушился сильнейший за последние месяцы ливень. Десятки улиц в Центральном, Хостинском и Адлерском районах оказались затопленными. На помощь гражданам выдвинулись спасатели ЮРПСО МЧС России.

По информации пресс-службы ЮРПСО МЧС России, спасательные операции, связанные с подтоплениями проводятся в Адлерском районе, в поселке Кудепста, в поселке Мирный, Верхнем Блиново, поселке Кепша, адлерском Чайсовхозе, а также, в центре города Сочи, передает Сочи Экспресс.

На вызовах заняты более 50 спасателей и 9 автомобилей повышенной проходимости. Сочинцев и гостей курорта просят сообщать спасателям в первую очередь о тех происшествиях, которые угрожают жизни и здоровью людей, а не имуществу.

Около 12:30 в городе прозвучала тревожная сирена. Издание отмечает, что поскольку учебная тревога не объявлялась, можно сделать вывод, что связана она как раз с той ситуацией, с которой столкнулся город сегодня утром.

Как сообщила «Югополису» пресс-секретарь Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Римма Перминова, утром спасатели эвакуировали через реку Западная Хоста женщину с ребенком, которые накануне вечером вместе с друзьями отправились на машине на отдых. Из-за резкого подъема воды в горной реке, переехать реку на машине им не удалось. Два человека от эвакуации отказались - они не хотят оставлять машину и намерены ждать спада воды.

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Также утром на пульт дежурного поступило сообщение от водителя автомобиля, застрявшего на одной из затопленных улиц в центре города. Водитель не может выбраться из машины самостоятельно, так как заклинило дверь. Вода, между тем, прибывает. К нему на помощь выехали спасатели.

"Юг Times" отмечает, что в целях безопасности потребителей, а также безопасности проведения работ специалистов коммунальных служб, из-за подтопления 25 июня в 11.15 часов обесточена одна из городских подстанций - подстанция «Южная» - и приостановлено электроснабжение южной части Адлерского района. Об этом говорится в официальном сообщении "Кубаньэнерго".