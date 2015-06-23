На Кривой Рог обрушилась сильная буря с дождем (фоторепортаж)
15:18, 23 июня 2015Общество
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Кривой Рог пострадал от сильнейшего ливня, ветер сломал деревья, повреждены коммуникации.
Кривой Рог после ливня / УНИАН
Потоки воды заполнили улицы города, машины стояли в глубоких лужах, сообщает ZN.UA.
В соцсетях пользователи сообщают о перебоях с электроэнергией и делятся фотографиями последствий ливня.
На Николаевском шоссе ветер выворотил дерево с такой силой, что тополь корнями проломил асфальт. На улице Украинской машина заглохла в потоке дождевой воды, водителю и пассажиру пришлось толкать автомобиль по колено в воде.
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Жители города в комментариях паблика о жизни Кривого Рога жалуются, что водостоки в городе не чистят, поэтому проблемы повторяются из года в год.
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