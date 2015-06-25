В Колумбии мать с ребенком пять дней жили в джунглях после авиакатастрофы
11:36, 25 июня 2015Мир
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Молодая мать с ребенком чудом выживали пять дней после крушении легкомоторного самолета Cessna в джунглях колумбийского муниципалитета Альто-Баудо, перед тем как их нашли спасатели.
Мать с ребенком пять дней прожили в джунглях / Flickr.com, LollyKnit
Спасатели, назвавшие произошедшее чудом, отметили, что на теле 18-летней Нелли Мурильо были легкие травмы и ожоги. При этом годовалый Юдиэр Морено вовсе не пострадал, сообщает Русская служба ВВС.
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Двухмоторный самолет летел в субботу внутренним рейсом из административного центра муниципалитета Альто-Баудо - города Кибдо - в Ники на тихоокеанском побережье страны.
Пилот Карлос Марио Себальос погиб при крушении в джунглях. Причины авиакатастрофы на данный момент неизвестны.
В данный момент мать с ребенком находятся в больнице в Кибдо.
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