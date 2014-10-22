Авиакатастрофа во "Внуково": водитель снегоуборочной машины своей вины не признает

Об этом сообщает ВВС Украина.

"Во время допроса Мартыненко заявил, что не признает свою вину, в момент ЧП он был трезв", - сказал адвокат Александр Карабанов.

По словам юриста, его подзащитный вообще не употребляет спиртных напитков из-за проблем со здоровьем. Адвокат также заявил, что будет добиваться независимой экспертизы, которая сделает выводы,был ли пьяным его подзащитный.

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Защитник также отметил, что Мартыненко пока находится в шоковом состоянии.

"Сейчас он плохо понимает, что происходит, находится в эмоциональном шоке, жалуется на боли в сердце и просит обеспечить его необходимыми лекарствами", – рассказал адвокат.