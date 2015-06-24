Протесты в Армении охватили уже пять городов (видео)

Кроме Еревана, люди вышли в Гюмри, Ванадзоре, Аштараке и Абовян, сообщает Armenia Today.

В столице Армении Ереване на проспект Баграмяна пришло уже тысячи людей. Кроме того, пикеты ожидаются у армянских посольств за рубежом.

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На данный момент проспект Баграмяна от перекрестка Исаакяна до площади Франции переполнен людьми, и поток людей не останавливается.

Также стало известно, что одновременно с площади Бразилии в скором времени стартует протестный автопробег, участники которого также присоединятся к протестующим.