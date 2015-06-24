Протесты в Армении охватили уже пять городов (видео)
20:24, 24 июня 2015Мир
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Протест против против подорожания электроэнергии в Армении в форме уличных акций начался уже в пяти городах страны.
REUTERS
Кроме Еревана, люди вышли в Гюмри, Ванадзоре, Аштараке и Абовян, сообщает Armenia Today.
В столице Армении Ереване на проспект Баграмяна пришло уже тысячи людей. Кроме того, пикеты ожидаются у армянских посольств за рубежом.
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На данный момент проспект Баграмяна от перекрестка Исаакяна до площади Франции переполнен людьми, и поток людей не останавливается.
Также стало известно, что одновременно с площади Бразилии в скором времени стартует протестный автопробег, участники которого также присоединятся к протестующим.
Как сообщал УНИАН, 23 июня на рассвете полиция разогнала с помощью водометов митинг, который начался в понедельник по инициативе движения "Нет грабежу". Демонстранты протестовали против повышения тарифов на электроэнергию в Армении на 16% с 1 августа.
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