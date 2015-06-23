К президентскому дворцу в столице Армении вновь подогнали водометы (видео)

Здесь они встретили правоохранителей, которые начали бить в щиты, чтобы отогнать митингующих, передает ТСН.

Силовики обратились к участникам протеста, утверждая, что их действия незаконны.

Люди начали садиться на асфальт. Они свистят и кричат "Свобода!" и пожелания, чтобы армянский президент ушел с занимаемой должности.

Кроме того, как сообщили журналисты, позже приехали водометы, которыми сегодня утром разогнали митингующих.

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По разным подсчетам, на акцию протеста вышли около 10 тысяч армян. Люди также требуют освободить задержанных утром протестующих.

Как сообщал УНИАН, акция протеста стартовала в пятницу на площади Свободы в Ереване и вечером в понедельник переросла в шествие к резиденции президента. Во вторник утром полицейские разогнали демонстрантов против подорожания электроэнергии и перекрыли центральный проспект Маршала Баграмяна.

Участники акции протеста требовали отменить решение комиссии по регулированию коммунальных услуг от 17 июня о повышении тарифа на электроэнергию.