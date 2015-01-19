Могерини: ЕС изучает варианты противостояния российской пропаганде

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

„Ми договорились работать над стратегическим общением, чтобы противостоять российской пропаганде. Мы не занимаемся контрпропагандой. Форма этого, то ли телевизионная или в виде поддержки свободы средств массовой информации региона, сейчас в процессе подготовки”, - сообщила Могерини.

По ее словам, конкретные шаги будут сделаны в ближайшее время.

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Ранее сообщалось, что Литва, Великобритания, Дания и Эстония обратились к Еврокомиссии с призывом разработать план действий по борьбе с российской пропагандистской кампанией.

В частности, в письме в Брюссель предлагалось создать в интернете платформу, на которой бы подавалась информация о лжи и манипуляциях и пропаганде, предлагалось оказывать поддержку инициативам по созданию телеканалов, сетевых порталов, радиостанций и печатных СМИ на русском языке, поощрять обмен продукцией внутри ЕС, предлагать продукцию действующим российским СМИ.