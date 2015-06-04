В ЕС создана команда для противодействия российской пропаганде

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Ceske Noviny.

Пресс-секретарь высокого представителя ЕС по внешней и безопасности политики Майя Кочьянчич сообщила, что команда по борьбе с российской пропагандой уже создана и в полной мере она заработает с осени.

"В связи с недавним появлением документального фильма, который искажает историю вторжения в Чехословакию 1968 года, мы приветствуем тот факт, что в команду Брюсселя войдет чех", - сказала пресс-секретарь МИД Чехии Михаэла Лагронова.

Читайте такжеВ Украине вступил в силу запрет на пропагандистские российские фильмы"Я очень ценю тот факт, что МИД номинировало меня на эту должность, и я рад, что прошел отбор внешнеполитической службы ЕС. Я убежден, что это очень важная задача", - сообщил Якуб Каленский.

Ранее УНИАН сообщал, что дочь убитого в Москве российского оппозиционера Бориса Немцова Жанна назвала пропаганду российских государственных СМИ "очень эффективной", которая "играет самую главную роль в укреплении диктатуры и лишения людей их прав". Немцова также сравнила российскую пропагандистскую машину с "оружием массового уничтожения мозгов россиян".