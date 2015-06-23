Почти половина поляков считает санкции против России слишком мягкими - опрос

Почти половина (49%) поляков считает, что нынешние экономические санкции Евросоюза против России слишком мягкие.

Таковы результаты опроса польского Центра исследования общественного мнения, передает Европейская правда со ссылкой на Радио Польша.

В то же время каждый пятый поляк (22%) считает, что санкции вводятся в достаточном объеме.

В свою очередь 7% опрошенных считают ограничения слишком жесткими.

Большинство опрошенных (68%) поддерживают продление санкций ЕС против России. 11% - против продления ограничений.

Вместе с тем каждый пятый участник исследования (20%) не смог ответить на этот вопрос.

Читайте такжеЭкс-посол США в Украине: следующий американский президент будет иметь более жесткий подход в вопросе российской агрессии

В то же время возросла убежденность в эффективности санкций.

В частности, в прошлом году, сразу после введения санкций, лишь 20% поляков надеялись, что они принесут эффект.

В 2015 году уже 44% опрошенных считают, что санкции эффективно "отбивают у России желание продолжать участие в конфликте на востоке Украины".

Каждый третий поляк (35%) не считает, что санкции приносят какой-то эффект.

Опрос "Актуальные проблемы и события" проводился 11-17 июня, в нем приняли участие 1011 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против России еще на 6 месяцев - до 31 января 2016 года.