Медведев предложил ввести НДС на билеты в кино

Премьер Дмитрий Медведев предложил подумать о возможности восстановить налог на добавленную стоимость (НДС) на билеты в кино, чтобы полученные средства направлять на поддержку кинематографа.

На встрече с членами съемочных групп фильмов "Территория" и "Битва за Севастополь" в понедельник Медведев поинтересовался, какую поддержку кинематографа они считают желательной и какая им нравится. Продюсер "Битвы за Севастополь" Наталья Мокрицкая рассказала об опыте Польши, где с билетов в кино взимается НДС. Российский министр культуры Владимир Мединский подтвердил, что в России напротив эти билеты освобождены от НДС, передает РИА Новости.

Премьер предложил подумать над системой налогообложения билетов.

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"Нам надо просто посмотреть на систему налогообложения, в том числе по билетам. Можно где-то ее сохранить, а где-то, может быть, ее изменить. Если это получится, то, может быть, какую-то часть денег, то, что получается от этого, направить на развитие отечественного кино. Посмотреть вместе с Минэкономразвития, включая вопросы взыскания НДС на различную продукцию. Это может стать одним из источников развития", — сказал премьер.

Как ранее сообщал УНИАН, вице-премьер-министр - министр культуры Украины Вячеслав Кириленко прогнозирует, что введение специального сбора на развитие национального кино позволит аккумулировать по меньшей мере 250-260 млн. грн. Такой сбор будет взиматься с кинодистрибюторов, провайдеров кабельных сетей и рекламных поступлений телеканалов.

14 мая стало известно, что законопроект о киносборе, благодаря которому и хотят накопить на кино, уже находится на согласовании в Кабмине.