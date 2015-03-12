Введение сбора на развитие кино позволит аккумулировать свыше 250 млн гривень - Кириленко

Вице-премьер-министр - министр культуры Украины Вячеслав Кириленко прогнозирует, что введение специального сбора на развитие национального кино позволит аккумулировать по меньшей мере 250-260 млн. грн.

Об этом он сказал в эфире одной из радиостанций, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины.

Вице-премьер объяснил, что для развития национального кинематографа необходимы механизмы, которые обеспечат финансирование даже в условиях сокращения бюджетных расходов.

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По оценке Кириленко, для массового кинопроизводства в Украине необходимо иметь около 500 млн грн ежегодно, кроме бюджетных средств. Таким механизмом может стать специальный сбор на развитие национального кино, введение которого поддерживают в правительстве. Такой сбор будет взиматься с кинодистрибюторов, провайдеров кабельных сетей и рекламных поступлений телеканалов.

Как отметил Кириленко, введение такого сбора позволит аккумулировать по меньшей мере 250-260 млн. грн.

"Это должно быть решением большинства. На будущей неделе я созываю на совещание всех участников этого процесса", – сообщил вице-премьер.

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По его мнению, телеканалы могут и должны вкладывать часть своих средств в телепроекты, а компенсировать эти риски может государство: или дополнительными льготными режимами, или средствами от фонда, который будет сформирован по закону о специальном сборе.

"Некоторые телеканалы уже начали съемки собственного сериального продукта, не ожидая подписания закона о запрещении российских милитарных сериалов. Следовательно, они уверены, что это принесет прибыли", – подчеркнул Кириленко.