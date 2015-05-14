В Украине хотят ввести сбор для финансирования кинематографа

Об этом министр культуры Вячеслав Кириленко сообщил на встрече с художниками и журналистами, сообщает ТСН.

Чиновник убежден, что только благодаря введению такого налога удастся дополнительно привлечь в госбюджет почти 250 млн грн в год. В то же время, говорит чиновник, его ведомство продолжает искать и другие источники финансирования украинского кинопроизводства. В работе сейчас - изменения в полтора десятка законов.

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"Альтернативные – это киносбор, это поступления от акциза, поступления от лотерей, это налоговые стимулы для кинопроизводителей. Это может принести очень много средств – более миллиарда гривень дополнительно", - говорит Кириленко.

Ранее Кириленко заявлял, что в Украине сложились уникальные условия для восстановления кинопроизводства.