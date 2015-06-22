Российский эксперт: современная Россия соответствует научному определению "фашистского" государства

Такое мнение он высказал в авторской колонке «Вставай, страна огромная: как фашизм возвращается 70 лет спустя», опубликованной на сайте РБК к Дню памяти и скорби.

В частности, эксперт отмечает, что в РФ есть «закручивание гаек» и вытеснения оппозиции от политики, а также является мифологизация прошлого и героизация вместе с попытками представить, что идеал находится именно там, а не в будущем.

«Осуществляются ограниченные попытки апологии национализма? Конечно - достаточно посмотреть на идеологию Русского мира и стремление помочь не только согражданам, но и людям, с которыми у нас общий генетический код, как заявляют некоторые», - считает Иноземцев.

Читайте такжеВ России закрыли фотовыставку о немецкой оккупации за улыбки, которые "пропагандируют фашизм"«Отторжение декаданса - конечно. Ведь чем в наши дни больше всего обеспокоена Россия? Восстановлением духовных скреп, истреблением всего вредного, что принесла Европа, искоренением либерализма и приверженности «доктрине прав человека». Маскулинность? Закон о запрете пропаганды, сами знаете что, давно уже издано. Сращивание государственной власти с олигархическим капиталом? Мы в этом, возможно, чемпионы. «Вертикаль» и харизматичный лидер? Сложно что-то комментировать», - отметил он.

«Судя из сказанного выше, государство, формируется сегодня у нас, во многом соответствует научному определению «фашистской». Подчеркиваю, чисто научного определения, которое редко применяется к нацистской Германии, поскольку стало использоваться в данном контексте в советской историографии и лишь впоследствии распространилось (не очень широко) в другом мире. Совпадения и сходства не могут быть случайными», - считает Иноземцев

По его мнению, если российский народ хочет быть верным заветам своих великих предков, если он готов быть достойным памяти миллионов погибших, сегодня «стране огромной» нужно по крайней мере задуматься о том, куда ведет ее нынешняя элита.

«Да, фашизм не дошел до ужасов нацизма. Так, его социальная и политическая платформа была привлекательной для многих, а обещания - богатыми. Но не надо забывать, что ранние фашистские институты стали полигоном для того ужаса, который в начале второй трети ХХ века поглотил всю Европу», - считает он.

При этом Иноземцев удивлен, что «фашистского нашли российские прокремлевские силы в киевских политиков, которые пришли к власти на волне Майдана».

«Хотят те построить «Великую Украину» от Курска до Кракова? Нет, они мечтают влиться в ЕС и, по сути, забыть про свой недавно приобретенный суверенитет. Президент Петр Порошенко напоминает ли Муссолини или Гитлера? С харизмой у него не очень. Подавлены ли политические оппоненты? Нет: партия президента недавно заняла второе место на выборах в Раду», - отмечает он.

«Культивируется насилие? Не похоже: кроме не вполне понятной«разборки» в Одессе, постмайданная Украина живет довольно спокойно, если не считать районы, контролируемые «сепаратистами». Расширяется государство территориально? Нет, это от него откусывают куски. Украинцы вспоминают ли со слезами на глазах имперские времена? Отнюдь: они разрушают памятники вождям тоталитарной эпохи и оплакивают жертв голодомора и массовых репрессий. Лично я ничего фашистского не только в Киеве, но и, например, во Львове не вижу», - подчеркнул Иноземцев.