Сегодня День скорби и чествования памяти жертв войны

Памятная дата была установлена согласно Указу Президента Украины «О Дне скорби и чествования памяти жертв войны в Украине» от 17 ноября 2000 г. № 1245/2000.

Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня в 10.30 президент Украины Петр Порошенко примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

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Память погибших в этот день чествуют также в Беларуси, где установлен "День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны", и России ("День памяти и скорби").

Сегодня, 22 июня 2015 года, исполняется 74 года от нападения Германии на СССР. В дальнейших военных действиях погибли десятки миллионов людей. Только прямые человеческие потери Украины, по разным оценкам, составляют от 6 до свыше 10 миллионов.