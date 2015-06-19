Россия угрожает контрмерами, если Швеция вступит в НАТО

Об этом заявил посол России в Швеции Виктор Татаринцев в интервью DN.se, пишет Европейская правда.

"Я думаю, что в ближайшем будущем этого не произойдет, хотя был некоторый сдвиг в общественном мнении. Но если это произойдет, то будут контрмеры. Россия будет вынуждена переориентировать наши войска и ракеты. Страна, вступающая в НАТО, должна понимать, что она подвергает себя определенным рискам", - сказал Татаринцев.

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В то же время посол также выразил неудовольствие по поводу того, что в СМИ Россию представляют как агрессора.

"У шведов антироссийских страхов и антипатии к России гораздо больше, чем раньше. Объяснение этому - агрессивная пропагандистская кампания в шведских СМИ. Россия часто описывается в качестве нападающего, который только думает о ведении войны и угрозе другим. Но я могу гарантировать, что Швеция, которая является внеблоковой страной, не состоящей в военных планах русского Генштаба. Швеция не цель для наших вооруженных сил", - добавил он.