Порошенко напомнил Европе об уроках аншлюса Австрии и оккупации Судет

"Аншлюс Австрии Германией в марте 1938 года и аннексия украинского Крыма Россией в марте 2014 до боли похожи", - цитирует президента Украинская правда со ссылкой на его колонку для издания EUObserver.

"Нацистская оккупация Судет под предлогом защиты этнических немцев, живших в Чехословакии, и русское вторжение в восточную Украину – это тревожная аналогия", – написал он.

Порошенко добавил, что ощущает "страшное и тревожное дежа вю".

"Нам следует прекратить игнорировать уроки прошлого, пока не стало слишком поздно", – призвал он.

Президент также напомнил, что в этом году Украина впервые отказалась от советской традиции военных парадов ко Дню победы, присоединившись зато к европейской традиции чествования жертв, павших во Второй мировой войне.

Читайте такжеЛюбой агрессор, который бредит новыми территориями, повторит судьбу режима Гитлера - Яценюк

"День победы в Европе должен напоминать живым о горе, которое влечет за собой война, а не объединять общество против призрачного внешнего врага", – считает он.

Также Порошенко добавил, что "в этом году мы начали рассказывать миру правдивую историю украинского народа, который оказался между Сталиным и Гитлером".

В своей статье он также упомянул Холокост, принудительное выселение крымских татар, а также участие украинцев в армиях СССР, стран коалиции, а также в освободительных движениях (имея в виду, очевидно, воинов УПА).

Напомним, во время своей речи 8 мая в Раде по случаю 70-летия Победы Порошенко сказал, что украинцам не надо объяснять, что такое аншлюс Австрии или оккупация Судет, потому что они "очень хорошо это усвоили на примере аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Кроме того, 10 апреля УНИАН сообщал, что Порошенко написал в Twitter, что аншлюс Австрии или оккупация Судет мало чем отличаются от аннексии Крыма и оккупации Донбасса.