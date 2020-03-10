Коронавирус в Италии: Армани пожертвовал 1,4 миллиона долларов

Средства переведены трем больницам в Милане, римской больнице Спалланцани и Агентству гражданской защиты.

Известный итальянский дизайнер Джорджио Армани пожертвовал 1,4 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом нового типа в Италии.

Читайте такжеВ Польше отменяют массовые мероприятия из-за коронавирусаОб этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что средства переведены трем больницам в Милане, римской больнице Спалланцани и Агентству гражданской защиты.

В настоящее время сотрудники компании Armani в Милане работают дома, на производственных площадках только минимальное количество людей.

Ранее УНИАН сообщал, что Армани из-за коронавируса закрыл фабрики и офисы в Италии.