Коронавирус в Италии: Армани пожертвовал 1,4 миллиона долларов
16:04, 10 марта 2020Мир
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Средства переведены трем больницам в Милане, римской больнице Спалланцани и Агентству гражданской защиты.
Фото REUTERS
Известный итальянский дизайнер Джорджио Армани пожертвовал 1,4 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом нового типа в Италии.
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Отмечается, что средства переведены трем больницам в Милане, римской больнице Спалланцани и Агентству гражданской защиты.
В настоящее время сотрудники компании Armani в Милане работают дома, на производственных площадках только минимальное количество людей.
Ранее УНИАН сообщал, что Армани из-за коронавируса закрыл фабрики и офисы в Италии.
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