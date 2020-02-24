Армани из-за коронавируса закрыл фабрики и офисы в Италии

На фоне вспышки заболевания Джорджо Армани также закрыл свой вчерашний показ на Неделе моды в Милане.

Из-за распространения в Италии коронавируса нового типа COVID-19 модельер Джорджо Армани на неделю закрыл свои офисы в Милане, а также фабрики в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте.

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Как сообщает агентство ANSA, за прошедшие сутки количество заразившихся в Италии выросло до 152 человек, трое умерло, передает kommersant. На фоне вспышки заболевания Джорджо Армани также закрыл свой вчерашний показ на Неделе моды в Милане: он прошел без гостей, чтобы никто из зрителей не подвергался риску.

По данным ANSA, из-за распространения коронавируса в Милане не неделю закрыты школы, театры, кинотеатры, бары и ночные клубы. Также закрыты для посещения местные достопримечательности, в частности кафедральный собор Милана, оперный театр «Ла Скала», художественная галерея «Брера».

Из-за коронавируса в нескольких регионах на севере Италии введены ограничения на массовые мероприятия.