В Канаде зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Британской Колумбии в настоящее время 32 человека заражены коронавирусом.

В Канаде зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса, которым заразились почти 110 тыс. человек по всему миру.

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Смерть зарегистрирована в провинции Британская Колумбия. Пациент, который умер, проживал в Северном Ванкувере, передает 112.ua со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, в Британской Колумбии в настоящее время 32 человека заражены коронавирусом.

Как заявил министр здравоохранения Б.С. Эдриан Дикс на пресс-конференции, из них 16 имели контакт с Ираном, пять - с Китаем, а некоторые связаны с объектом в долине Линн, где существуют "существенные проблемы с заражением".