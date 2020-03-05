Коронавирус закрывает двери Храма Рождества Христова в Вифлееме

Также в городе закрыты все учебные заведения, мечети и церкви.

Министерство здравоохранения Палестины заявило о закрытии в Вифлееме Храма Рождества Христова.

Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на палестинские власти.

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Отмечается, что в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом в Вифлееме объявили чрезвычайное положение в городе и близлежащих городах и селах.

В частности, отменены все массовые мероприятия, семинары, конференции и социальные и спортивные мероприятия. Также на 14 дней будут закрыты все учебные заведения, а также мечети и церкви в Вифлееме.

Кроме того, христианские церкви Палестины решили закрыть на две недели Храм Рождества Христова. Также отменен ежегодный Вифлеемский марафон.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.