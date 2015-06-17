Аналитики опубликовали прогноз на ближайшие 10 лет: коллапс РФ, четыре Европы и 16 мини-Китаев

В целом ожидается, что мир станет более опасным, власть США начнет ослабевать, а другие крупные страны настигнут хаос и упадок, сообщает Новое время со ссылкой на Business Insider.

Предсказания Stratfor:

1. Коллапс России. Санкции, снижение цен на нефть, падение рубля, рост военных расходов и увеличение внутренних противоречий не позволит Кремлю удержать Россию в списке крупнейших экономик мира. Российская Федерация не распадется на несколько частей, но Москва утратит власть над регионами.

2. США придется усиленно охранять ядерные силы. Если произойдет политическая дезинтеграция в РФ, российская ядерная инфраструктура, разбросанная на широких географических просторах, будет представлять еще большую угрозу. И США придется решать, что с этим делать, вплоть до размещения наземных сил для охраны ядерного оружия, урановых складов и систем доставки.

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3. У Германии начнутся проблемы. Ориентированная на экспорт экономика страны может сильнее других пострадать из-за кризиса в еврозоне и волны евроскептицизма. Страну могут ожидать серьезные экономические потрясения.

4. Польша станет одним из европейских лидеров. Страна будет находиться в центре экономического развития и увеличивать политическое влияние.

5. Раскол Европы. Пройдут времена единства Европы с размытыми политическими и экономическими барьерами и исчезновением всего регионального и национального. Европ станет четыре: Западная, Восточная, Скандинавия и Британские острова, которые уже не будут так близки.

6. Турция и США станут близкими союзниками. Из мусульманских стран, переживающих разные перипетии, наиболее устойчивое положение занимает Турция. Страна неохотно вмешивается в конфликты у своих границ, однако ей все же придется это сделать. Учитывая силу и привлекательность Турции, она может стать незаменимым партнером США, однако взамен потребует защиту от потенциального агрессора по другую сторону Черного моря – России, которая имеет военные базы в Армении.

7. Китай столкнется с огромной проблемой. Замедление экономического роста может вызвать недовольство по отношению к правящей Компартии. Партия не пойдет на либерализацию и единственным путем для нее станет увеличение внутреннего контроля. Кроме того, успешность Китая ограничена территориально как внутри страны, так и на международных рынках.

8. Япония станет главной азиатской морской державой. Стране, зависящей от импорта, придется столкнуться с конкуренцией Китая и защищать собственные морские пути. У Токио не останется другого варианта, кроме как усиливать власть в регионе. Причем делать ей это придется в одиночку, так как позиции США будут ослабевать.

10. Спор вокруг островов Южно-Китайского моря останется в силе. Диспут вокруг островов не спровоцирует военного конфликта, однако по-прежнему будет представлять проблему. Россия несколько сдаст позиции, в то время как Китай и Япония будут заинтересованы в их присвоении и на пути к этому будут ставить палки в колеса друг другу.

11. 16 мини-Китаев. Экономика Китая замедлится, а производство останется на том же уровне. Это предоставит дополнительные возможности для других развивающихся стран. Рабочие места перекочуют в Мексику, Никарагуа, Доминиканскую Республику, Перу, Эфиопию, Уганду, Кению, Танзанию, Бангладеш, Мьянму, Шри-Ланку, Лаос, Вьетнам, Камбоджу, Филиппины и Индонезию.

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12. Власть США начнет ослабевать. Вашингтон станет слишком рассудительным в решении мировых проблем вместо того, чтобы занимать активную лидерскую позицию. Это сделает мир еще более непредсказуемым. Однако Штатам станет комфортнее изолировать себя от мировых кризисов, имея растущую экономику, внутреннее энергетическое производство, уменьшив экспорт и чувствуя себя самой стабильной и сильной страной планеты.