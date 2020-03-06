Датские патрульные не послушались приказа и спасли мигрантов в море

По мнению военных, приказ отбуксировать резиновую лодку с 33 мигрантами был незаконным.

Датский патрульный корабль спас в Эгейском море мигрантов, несмотря на приказ этого не делать.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Во время патрулирования морской границы между Турцией и Грецией военные заметили 33 мигрантов на резиновой лодке. После этого копы получили приказ отбуксировать мигрантов обратно в Турцию.

Впрочем, экипаж приказ выполнять отказался, поскольку он мог поставить под угрозу жизнь мигрантов. В конце военнослужащим удалось отменить «неоправданный приказ» и доставить спасенных на греческий остров Кос.

По словам руководителя датских военных Яна Нигша, попытки буксировать мигрантов из территориальных вод являются незаконными; местная береговая охрана может только предотвратить пересечение лодками морской границы.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Греция не впустила на свою территорию около 10 тысяч мигрантов из Турции.

Греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. Беженцы в ответ забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами. Инцидент произошел на пограничном переходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля.

По данным Международной организации по миграции, на турецкой стороне 212-километрового границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, которые надеются попасть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предусматривает, что мигрантов из Сирии, которые направляются в страны ЕС, не будут пропускать через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.