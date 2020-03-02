ЕС предоставит Греции помощь для борьбы с наплывом мигрантов

В Евросоюзе заявили, что проблема, стоящая перед Грецией сейчас - это общеевропейский вызов.

Три главных руководителя институтов ЕС - Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента - отправятся на греческо-турецкую границу для решения вопросов миграционного кризиса.

Читайте такжеАвстрия отправит в Грецию полицию для сдерживания потока мигрантов

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз предоставит Греции необходимую помощь, поскольку считает это общеевропейской проблемой, передает kommersant.

«Я признаю, что Турция находится в сложной ситуации с беженцами и мигрантами, но то, что мы видим сейчас, не может считаться решением проблемы. Проблема, стоящая перед Грецией сейчас - это общеевропейский вызов. Греция получит всю необходимую помощь», - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Число беженцев, пересекших границы Турции с ЕС сегодня днем превысило 117 тыс., сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в Twitter. Мигранты, пытающиеся попасть в Грецию и Болгарию, скапливаются в приграничной зоне. Около 500 человек смогли добраться на лодках на греческие острова Лесбос, Самос и Хиос, где лагеря беженцев остаются переполненными с 2015 года.

Как сообщал УНИАН,Турция открыла границу с ЕС для беженцев из-за ситуации в сирийском Идлибе, где обострился конфликт военных Турции и Сирии. Как рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с депутатами в Стамбуле, в Турции находятся 3,7 млн беженцев и страна не в состоянии справиться с новой волной иммиграции.