Стали известны некоторые подробности исторического мирного соглашения между США и "Талибаном"

США обязуются начать работу над планом по освобождению пленных и политических заключенных.

Соединенные Штаты Америки намерены к концу августу снять санкции с членов движения "Талибан".

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Об этом говорится в мирном соглашении между США и талибами, подписанном в субботу в столице Катара Дохе, сообщает ТАСС.

"С началом межафганских переговоров США инициируют административный пересмотр действующих американских санкций... в отношении членов "Талибана" с целью снятия этих санкций к 27 августа 2020 года", - говорится в документе.

Также Вашингтон намерен содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. "Соединенные Штаты начнут дипломатическое взаимодействие с другими членами СБ ООН и (властями) Афганистана относительно исключения членов ... движения "Талибан" из санкционного списка, планируя достичь этой цели к 29 мая 2020 года", - отмечается в соглашении.

США также запросят признания и одобрения Совбезом ООН мирного соглашения с талибами.

Кроме того, согласно документу, США "обязуются немедленно начать работу во взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами над планом по незамедлительному освобождению пленных и политических заключенных».

Как говорится в тексте соглашения, "к 10 марта 2020 года" будут освобождены "до 5 тысяч заключенных" из числа тех, кто выступал на стороне "Талибана". Движение также освободит около 1 тысячи человек, которых оно сейчас удерживает. Согласно условиям соглашения, цель сторон состоит "в освобождении всех оставшихся заключенных в течение трех последующих месяцев". Отмечается также, что талибы, которые будут освобождены, не должны "представлять угрозу безопасности Соединенных Штатов и их союзников".

Как сообщал УНИАН, 29 февраля в столице Катара Дохе Соединенные Штаты и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение.

Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. "США, их союзники и Коалиция завершат вывод остальных сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте документа.

Соглашение предусматривает, что 10 марта начнутся переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами. "Постоянное и всеобъемлющее прекращение огня будет в повестке межафганского диалога и переговоров. Участники обсудят время и детали прекращения огня, включая совместную реализацию механизмов, которые будут объявлены наряду с соглашением о будущей политической дорожной карте Афганистана", - говорится в тексте. США, согласно документу, не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана после формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров.

Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад, после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.