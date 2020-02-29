США и "Талибан" подписали мирное соглашение

Среди пунктов соглашения - прекращение огня, разрыв связей «Талибана» с другими террористическими организациями.

США и движение «Талибан» подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане, за которым последует постепенный вывод войск из страны.

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Церемония состоялась в столице Катара Дохе. На церемонии присутствовали представители порядка 30 стран, передает kommersant.

После этого должны начаться межафганские переговоры с участием талибов, правительства Афганистана и легальных политических сил страны. В совместном заявлении Вашингтона и Кабула говорится, что вывод войск произойдет в течение 14 месяцев. Предполагается, что число военных сократят до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней.

Среди пунктов соглашения - прекращение огня, разрыв связей «Талибана» с другими террористическими организациями, начало межафганских переговоров по интеграции талибов в органы управления, а также постепенный вывод американских войск из Афганистана. Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что США могут постепенно сократить число военных с 12 тыс. до 8,6 тыс. Пока Вашингтон не говорит о полном выводе войск.