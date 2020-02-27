Беларусь готова к реальной интеграции с Россией, но без понуждения – Лукашенко

При этом Лукашенко убежден, что реальная интеграция предполагает суверенитет и независимость страны.

Беларусь выступает за реальную интеграцию на классических принципах с Россией.

Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает Белта.

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«Мы остаемся, как всегда, благосклонны к реальной интеграции без понуждения к интеграции (срок в СССР «понуждение к интеграции). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем речь», – сказал Лукашенко.

Лукашенко вспомнил, как еще с первым президентом РФ Борисом Ельциным Беларусь всегда инициировала реальную интеграцию: «...наших государств – России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость».

«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», – отметил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин намекает на полную интеграцию двух стран в обмен на единый тариф на энергоносители.