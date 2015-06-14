Число жертв наводнения в Тбилиси возросло до десяти человек - СМИ
09:43, 14 июня 2015Мир
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Число жертв мощного наводнения в Тбилиси возросло до десяти человек.
Проводится операция по отлову зверей, сбежавших из зоопарка / newsgeorgia.ge
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави2".
Ранее стало известно, что из-за стихийного бедствия из тбилисского зоопарка сбежали животные. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут операцию по отлову зверей.
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Кроме того, перекрыты несколько центральных магистралей столицы, ведутся спасательно-восстановительные работы.
Как сообщал УНИАН, многочасовой ливень подтопил несколько районов Тбилиси, ранее было известно о 4 жертва стихии
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