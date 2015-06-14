Число жертв наводнения в Тбилиси возросло до десяти человек - СМИ

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави2".

Ранее стало известно, что из-за стихийного бедствия из тбилисского зоопарка сбежали животные. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут операцию по отлову зверей.

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Кроме того, перекрыты несколько центральных магистралей столицы, ведутся спасательно-восстановительные работы.

Как сообщал УНИАН, многочасовой ливень подтопил несколько районов Тбилиси, ранее было известно о 4 жертва стихии