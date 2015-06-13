СМИ узнали подробности новых санкций против России, которые могут быть приняты в случае эскалации конфликта в Украине

CNN узнал подробности новых санкций против России, которые ЕС и США могут принять в случае эскалации конфликта в Украине, сообщает РБК. О деталях ограничительных мер телеканалу рассказали источники в администрации президента США, а также дипломаты из стран еврозоны.

Собеседники канала отметили, что окончательное решение об ужесточении санкций еще не было принято. По их словам, тема введения дополнительных санкций начала обсуждаться из-за возобновления боев под Донецком. Тем не менее, столкновения украинских силовиков и террористов закончились еще до того, как западные страны решили действовать, пояснили чиновники.

Источники CNN уточнили, что ограничительные меры могут коснуться как отдельных физических и юридических лиц, так и отдельных секторов экономики России. Собеседники канала назвали такие отрасли, как финансы, энергетика и оборона.

Читайте такжеЛидеры G7 приняли декларацию, в которой назвали условия снятия санкций с РФ Представитель администрации президента США Барака Обамы отметил, что поводом для введения дополнительных санкций против России станет «случай». «Вы поймете, когда это произойдет», — отметил он. По его словам, речь может идти о «серьезном нападении в любом месте по линии соприкосновения» украинских военнослужащих и боевиков.

«Существует большой перечень различных вариантов, которыми лидеры смогут ответить на любое проявление российской агрессии, быстро и решительно. Речь не идет о неделях», — добавил представитель администрации.

Европейские источники телеканала отметили, что им бы не хотелось расширения санкций против России. Они выразили надежду, что информация об их подготовке будет удерживать Москву от нарушения Минских соглашений.

«Мы хотим дать понять, что в случае дальнейшей агрессии мы можем действовать быстро. Кроме того, мы хотим дать понять, что мы действительно готовы использовать сдерживающие факторы», — заявил европейский дипломат.

Читайте такжеМир должен остановить агрессию Путина с помощью санкций - представительница СШАКак сообщал УНИАН ранее, вице-президент США Дзозеф Байден после встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявил, что США и другие страны G7 готовы ввести новые санкции против России с целью дальнейшего давления на Россию в связи с ситуацией в Украине.