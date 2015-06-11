Байден: США и другие страны G7 готовы ввести новые санкции против России

Об этом сообщил вице-президент США Дзозеф Байден после встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, пишет РИА Новости.

"Вице-президент отметил, что США и их союзники по "семерке" готовы при необходимости ввести серьезные дополнительные санкции в качестве ответа на действия России", — говорится в сообщении Белого дома по этому поводу.

Читайте такжеСенаторы США в очередной раз призывают Обаму увеличить помощь УкраинеТакже Байден подчеркнул "нацеленность США и их партнеров по "семерке" на продолжение давления на Россию до полного выполнения Минских договоренностей, включая возврат украинской части границы под контроль Украины, а также вывод всех российских солдат и оружия с территории Украины".

В сообщении также указывается, что стороны обсудили "программу реформ". В частности, речь шла о "необходимости продолжения продвижения вперед в борьбе с коррупцией". Кроме того, обсуждались "другие меры, которые будут способствовать стабильности и росту, а также привлечению дополнительных инвестиций в Украину", — отметили в Белом доме.

Читайте такжеПутин о G7: "Это не организация. Это так - клуб по интересам" Как сообщал УНИАН ранее, министр финансов США Джейкоб Лью встретился во вторник с премьером Украины Арсением Яценюком и министром финансов Натальей Яресько и заверил их, что страны "Большой семерки" готовы ввести новые санкции против России.