Обама: снятие санкций зависит от отказа Путина от политики возрождения СССР
Отмена санкций против России зависит от отказа президента Владимира Путина продолжать порочную политику возрождения Советского Союза.
Об этом заявил президент США Барак Обама на пресс-конференции по итогам саммита лидеров G7 в Шлосс Эльмау в Германии.
Читайте такжеРоссия сегодня значительно опаснее, чем СССР - Расмуссен
Барак Обама считает, что в итоге отношение международного сообщества к России зависит от решений президента РФ.
"Он должен принять решение: будет ли он разрушать экономику своей страны и изоляцию России в преследовании ошибочного желания о возрождении "славы" советской империи, или он признает, что "величие" России не зависит от нарушения территориальной целостности и суверенитета других стран", - сказал Барак Обама.
Президент США подчеркнул, что цена, которую российский народ платит за действия российской власти, является весьма серьезной.
Также Барак Обама заявил, что у россиян не всегда есть четкое понимание, почему российская экономика понесла такие убытки, потому что донесение информации к населению происходит через государственную пропаганду и СМИ.
Как сообщал УНИАН, Барак Обама заявил, что страны G7 готовы ввести дополнительные санкции против России в случае необходимости.