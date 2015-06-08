Обама: снятие санкций зависит от отказа Путина от политики возрождения СССР

Об этом заявил президент США Барак Обама на пресс-конференции по итогам саммита лидеров G7 в Шлосс Эльмау в Германии.

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Барак Обама считает, что в итоге отношение международного сообщества к России зависит от решений президента РФ.

"Он должен принять решение: будет ли он разрушать экономику своей страны и изоляцию России в преследовании ошибочного желания о возрождении "славы" советской империи, или он признает, что "величие" России не зависит от нарушения территориальной целостности и суверенитета других стран", - сказал Барак Обама.

Президент США подчеркнул, что цена, которую российский народ платит за действия российской власти, является весьма серьезной.

Также Барак Обама заявил, что у россиян не всегда есть четкое понимание, почему российская экономика понесла такие убытки, потому что донесение информации к населению происходит через государственную пропаганду и СМИ.

Как сообщал УНИАН, Барак Обама заявил, что страны G7 готовы ввести дополнительные санкции против России в случае необходимости.