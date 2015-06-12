The New York Times: Новый рубеж джихада: Таджикистан

Об этом пишет Ахмед Рашид в своей статье «Новый рубеж джихада: Таджикистан», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

По словам высокопоставленных таджикских военных и разведчиков, тысячи этих боевиков захватили большие участки северного Афганистана, занимая позиции для того, чтобы захватить стратегические афганские города и вернуть их в Центральную Азию. Появляется перспектива значительной экспансии исламистских боевиков в трех нестабильных государствах, которые до сих пор были избавлены от нее.

Российские войска уже давно были размещены в Таджикистане для защиты, поэтому там не могут пропустить возможность расширяющейся войны. Два месяца назад, 2 500 военнослужащих из России и шести бывших советских республик провели военные учения вблизи границы с Афганистаном.

Тем не менее, западные столицы, похоже, не придают особого значения этому растущему кризису. Что удивительно, так как боевики кажутся готовыми не только угрожать Средней Азии, но также разрушить успехи в достижении стабильности, за которую Америка и НАТО боролись в Афганистане после 9/11.

НАТО и американские войска использовали авиабазу Таджикистана, чтобы получить доступ к Афганистану с 2002 до прошлого года, но теперь они покинули ее. Тем не менее, судьба Афганистана остается крупным американским интересом, и поэтому Запад должен бороться с ростом количества боевиков и увеличить свою помощь региону. При этом, им придется быть готовыми работать с Россией, и наоборот.

Почему бы просто не оставить Центральную Азию Москве, пусть она разбирается, если хочет? Одной из причин является то, что только река с быстрым течением отделяет государства Центральной Азии от Афганистана, и боевики Центральной Азии, которые провели последнее десятилетие, скрываясь в Пакистане, теперь с помощью своих союзников талибов на севере Афганистана получают доступ к Центральной Азии. В этом году весеннее наступление талибов было тяжелейшим с 2001 года, основной целью боевиков, по-видимому, был контроль стратегических городов и территории вдоль всей 1200-мильной границы с Центральной Азией.

Я недавно встречался с высокопоставленными таджикскими военными и разведчиками, которые редко говорят с журналистами - и никогда не позволяют записывать свои разговоры, потому что им запрещено публично обсуждать секретные вопросы безопасности. Они сказали мне, что более 5000 боевиков из Центральной Азии воюют на севере Афганистана вместе с несколькими тысячами афганских и пакистанских талибов. В конце апреля, эти силы прошли в двух милях от Кундуза, крупного афганского города. Афганская армия отбросила их назад, но всего на 10 миль от города.

Другие боевики из Центральной Азии сосредоточены в северо-восточной афганской провинции Бадахшан, горной местности, прилегающей к Таджикистану на севере, Пакистану – на юге, и к Китаю – на востоке - потенциальное кольцо для многочисленных трансграничных террористических актов.

Известным среди них является Исламское движение Узбекистана, состоящее из боевиков различных тюркоязычных групп, цель которых – создать халифат от Турции до провинции Синьцзян в Китае, которая населена уйгурами, мусульманским тюркским народом. Таджикские чиновники говорят, что другие группы включают, прежде всего, узбекского Джундулла; таджикского Джамаата Ансаруллаха; и Исламское движение Восточного Туркестана, в основном, состоящее из уйгуров. Казахи, кыргызы и туркмены также представлены в этих группах.

«Мы не знаем достаточно об их намерениях, их стратегии или возможностях», сказал один высокопоставленный чиновник из службы безопасности Таджикистана. «Мы нуждаемся в поддержке всех стран, особенно стран региона, чтобы встретиться с этой угрозой».

Сюрпризом для правительств стран Центральной Азии стал переход в Исламское государство боевиков их страны; по оценкам местных чиновников, около 1500 жителей Центральной Азии - 300 из них - таджики - в настоящее время борются за создание исламского государства в Сирии.

Большим шоком для правительства Таджикистана стало дезертирство полковника Гулмурода Халимова к Исламскому государству. Известный командир спецназа полиции исчез в апреле, оставив двух жен и восемь детей, и появился в видео в конце мая, сказав, что он в настоящее время в Сирии. Он осудил руководство Таджикистана и сказал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону: «Мы идем вас убивать, если будет на то воля Аллаха». Таджикские и западные чиновники опасаются, что он обладает информацией о планах обороны правительства Таджикистана, российских и китайских планах по поддержке правительств стран Центральной Азии и методах обучения, используемых силами безопасности Таджикистана.

Однако, степень радикализации молодежи Таджикистана на самом деле все еще мала. И восемь миллионов человек в Таджикистане являются преимущественно суфиями – умеренным течением ислама. Они относятся с особым подозрением к исламистскому экстремизму, потому что в результате разрушительной пятилетней гражданской войны, которая закончилась в 1997 году, погибли 50 000 человек. Тем не менее, их лояльность может быть хрупкой, потому что страна остается беднейшей бывшей советской республикой, и с 1992 года ею управляет авторитарный президент Рахмон.

Столкновение с этой угрозой потребует изменений от всех сторон, которые не хотят, чтобы единый фронт исламистских боевиков дестабилизировал Центральную Азию и восстановил позиции в Афганистане.

В частности, правительства стран Центральной Азии должны понимать, что подавление всех проявлений исламской веры играет только на руку боевикам. Они должны прекратить запрещать бороды для мужчин и паранджу для женщин, и снять запрет на изучение исламоведения в школах. Такая политика неизбежно приведет к радикализации.

Между тем, Россия, Китай и Америка должны работать сообща - сначала укрепить Афганистан, а затем страны Центральной Азии. Это означает, что нужно предпринять что-то большее, чем просто борьба с терроризмом. Эти страны нуждаются в экономической помощи, инфраструктурных проектах и координации между собой для проведения реформ.

Афганистан стал продолжительной трагедией во время холодной войны, когда Соединенные Штаты и Россия заняли противоположные стороны в его гражданских войнах. Тогда, несмотря на то, что Америка потратила миллиарды долларов и тысячи жизней, только минимальное и пробное сотрудничество между Россией, Китаем и Америкой сопровождало усилия Запада по умиротворению Афганистана. Эта история не должна повториться. Новые боевики на границе Афганистана и Центральной Азии – это возможность для России и Соединенных Штатов, наконец, вместе выступить против экстремизма.