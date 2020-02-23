США усложнили выдачу грин-карт для бедных

Новые правила вступят в силу завтра, 24 февраля.

С завтрашнего дня получить грин-карту США станет сложнее.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Это окончательное правило защитит трудолюбивых американских налогоплательщиков, защитит программы благосостояния для действительно нуждающихся американцев, уменьшит дефицит Федерации и восстановит фундаментальный правовой принцип, согласно которому новички в нашем обществе должны быть финансово независимыми", - говорится в сообщении.

В частности, новые правила позволят властям определять, кто именно нуждается в помощи со стороны государства, а кому можно отказать во въезде или выдаче грин-карты, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи.