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США усложнили выдачу грин-карт для бедных

15:54, 23 февраля 2020
Мир
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Завтра начинают действовать новые правила выдачи Green Card / фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Это окончательное правило защитит трудолюбивых американских налогоплательщиков, защитит программы благосостояния для действительно нуждающихся американцев, уменьшит дефицит Федерации и восстановит фундаментальный правовой принцип, согласно которому новички в нашем обществе должны быть финансово независимыми", - говорится в сообщении.

В частности, новые правила позволят властям определять, кто именно нуждается в помощи со стороны государства, а кому можно отказать во въезде или выдаче грин-карты, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи.

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