Верховный суд США одобрил новые правила выдачи Green Card

Верховный суд США разрешил отказывать мигрантам в виде на жительство, если они будут нуждаться в госпомощи.

Верховный суд США дал согласие на инициативу администрации президента Дональда Трампа по введению более жестких правил для мигрантов.

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Нововведения заключаются в отказе в предоставлении вида на жительство тем мигрантам, которые в будущем могут нуждаться в государственной помощи, сообщает Reuters.

Судьи удовлетворили ходатайство администрации Трампа об отмене решения суда низшей инстанции, который заблокировал эту инициативу на время судебных разбирательств относительно ее законности.

Противники этой нормы называют ее "тестом на состоятельность", который увеличит дисбаланс между мигрантами из разных стран.

За это решение проголосовали пять судей, четыре выступили против. Среди тех, кто поддержал инициативу администрации президента США, были главный судья Джон Робертс и еще два судьи, назначенные Трампом.

Иски против новых миграционных правил представили администрации штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Вермонт, а также города Нью-Йорк и несколько некоммерческих организаций. В частности, судья в Нью-Йорке назвал инициативу Трампа такой, что "противоречит американской мечте" и "политикой изгнания, которая ищет оправдания".

Зато ее сторонники утверждают, что она не противоречит американским ценностям. "Мы хотим видеть, что люди, которые приезжают в эту страну, являются самодостаточными. Это основной принцип американской мечты", - заявлял в августе 2019 года исполняющий обязанности директора службы гражданства и иммиграции Кен Кучинелли.

Теперь администрация Трампа может применять эту норму по всей стране, кроме штата Иллинойс, где низший суд заблокировал ее действие. Согласно ей, отныне иностранцы, которые получают социальную помощь или не могут финансово содержать себя самостоятельно, не смогут въехать в страну, получить вид на постоянное жительство (Green Card) или гражданство. Эта норма распространяется прежде всего не на нелегальных мигрантов, а на тех, кто въехал или хочет въехать в США законно. Въезд могут запретить даже тем, кто, вероятно, будет нуждаться в социальной помощи.

По данным СМИ, эта норма может повлиять примерно на 22 млн иностранцев, которые законно находятся в США, и как минимум 10,5 млн нелегальных мигрантов, которые долго живут в стране.