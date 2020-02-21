Washington Post: Разведка США заметила, что Россия снова помогает Трампу перед выборами

Американского президента разозлили новые выводы, поэтому он уволил главу национальной разведки.

Чиновники разведки США предупредили конгрессменов, что Россия вмешивается в нынешнюю предвыборную кампанию с целью помочь Дональду Трампу остаться президентом на второй срок.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на трех чиновников, которые знают о деталях брифинга для американских парламентариев, проведенного за закрытыми дверями. Предостережение поднимает вопрос о честности президентской кампании. Кроме того, возникают сомнения, делает ли администрация Трампа надлежащие шаги для борьбы с вмешательством, с которым США столкнулись в 2016 году.

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Чиновники сообщили изданию о брифинге разведки на условиях анонимности. Их доклад касался усилий России повлиять на выборы 2020 года и посеять раскол в американском электорате. Один из членов администрации рассказал, что новости разозлили Трампа, который жаловался, что демократы используют дезинформацию против него. На протяжении своего первого президентского срока он отрицал выводы разведывательных управлений США о вмешательстве России в выборы в 2016 году. Американский президент считал это сговором, нацеленным подорвать его победу.

Издание пишет, что брифинг в Комитете Палаты представителей по вопросам разведки состоялся 13 февраля. Через день Трамп «отчитал» тогдашнего директора национальной разведки Джозефа Магуайера. На этой неделе президент США объявил, что Магуайера заменит на посту Ричард Гринелл. Ведь он более лоялен к Трампу.

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Американские разведывательные агентства говорят, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году с помощью кампаний в социальных сетях, а также похищений и публикации электронных писем Демократической партии. Они считают, что Россия пыталась помочь кампании Трампа и посеять хаос в американском политическом процессе. Специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер пришел к выводу в своем расследовании, что российское вмешательство было «широким и систематическим». Однако, он не нашел преступного сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа.

После нового брифинга, который провел представитель национальной разведки Шелби Пирсон, республиканские конгрессмены выступили против озвученных выводов, подчеркнув, что Трамп был жестким в отношении к России. Трамп действительно одобрил жесткие экономические санкции против Москвы. Однако, он также постоянно положительно высказывался о Владимире Путине и вывел американские войска из регионов, к примеру из Сирии, где Москва смогла заполнить вакуум. В прошлом году он заморозил военную помощь для Украины, с которой Россия воюет. И это решение сыграло центральную роль в процессе импичмента.