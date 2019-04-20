После доклада Мюллера поддержка Трампа снизилась до минимума в этом году

Половина опрошенных американцев считают, что "кто-то из его кампании работал с Россией, чтобы повлиять на выборы 2016 года".

Количество американцев, поддерживающих президента США Дональда Трампа, упало на три процентных пункта - до самого минимального показателя 2019 года после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

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Об этом сообщил Reuters со ссылкой на совместное исследование со службой Ipsos. Согласно опросу, 37% взрослого населения США поддерживают Трампа, в сравнении с 40% в аналогичном опросе, проведенном 15 апреля, и соответствуют самому низкому показателю в году.

Кроме того, 50% опрошенных американцев считают, что «кто-то из кампании Трампа работал с Россией, чтобы повлиять на выборы 2016 года». В свою очередь 58% заявили, что президент «пытался остановить это расследование». 40% респондентов полагают, что президента стоит привлечь к процедуре импичмента, 42% заявили, что не стоит этого делать.

Опрос Reuters и Ipsos проводился онлайн на английском языке по всей территории США. Опрос был проведен с участием 1005 взрослых граждан, из которых 924 были ознакомлены с докладом Мюллера.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.