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США останутся в Сирии до гарантированного поражения "Исламского государства"

20:19, 20 декабря 2019
Мир
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Пентагон / REUTERS

США будут находиться в Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательное поражение террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

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Так глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналиста о сроках вывода оставшихся 600 военнослужащих США из Сирии, передает kommersant.

«У меня нет хрустального шара, предсказывающего будущее. Я думаю, что мы будем оставаться там до тех пор, пока не сможем гарантировать окончательное поражение ИГ», - сказал глава Пентагона.

В настоящее время американские военные размещены на 11 базах и блокпостах в Сирии. По информации турецких СМИ,они занимаются подготовкой ополченцев отрядов народной самообороны.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. После переговоров с США и Россией турецкая операция была приостановлена, закреплены новые зоны влияния, установлено турецко-российское патрулирование освобожденной курдами территории.

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Теги: #США#Исламское государство