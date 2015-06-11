Премьер Австралии призвал лидеров иностранных государств вместе бороться с ИГ

Премьер-министр Австралии Тони Эббот призвал азиатско-тихоокеанские страны объединиться в борьбе с "Исламским государством".

Выступая на региональной конференции по безопасности, которая проходит в Сиднее, он сказал, что у ИГ глобальные амбиции, ее щупальца простираются далеко, а сама группировка исповедует "культ смерти", передает Русская служба Би-Би-Си.

Он выступил после того, как президент США Барак Обама объявил о решении направить в Ирак дополнительно еще 450 американских инструкторов для обучения местных военнослужащих.

Вооруженные силы Ирака в настоящее время противостоят боевикам "Исламского государства". Для подготовки иракской армии США уже направили в Ирак несколько сот своих военных инструкторов.

Читайте такжеИГИЛ имеет возможности для создания собственной ядерной бомбы – СМИ

Силам ИГ удалось захватить целый ряд населенных пунктов в Ираке и Сирии, несмотря на то, что их позиции подвергаются авиаударам возглавляемой США коалиции.