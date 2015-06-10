США дополнительно отправят в Ирак 450 инструкторов

Вооруженные силы Ирака в настоящее время противостоят боевикам "Исламского государства". Для их обучения США уже отправили в Ирак несколько сотен своих военных инструкторов, передает Би-би-си.

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Иракским военнослужащим также помогает американская авиация. В то же время Вашингтон не намерен принимать прямое участие в боевых действиях и проводить против "Исламского государства" наземную операцию.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби заявил, что для полной победы над "Исламским государством" потребуется еще от трех до пяти лет. Госдепартамент также признал, что в американской программе подготовки иракских военных есть серьезные недостатки.